Médico acusado de matar fisiculturista é preso novamente

Raphael Suss Marques ao lado da ex-namorada, Renata Muggiati, morta em setembro de 2015 (foto: Reprodução/ Facebook)

O médico Raphael Suss Marques, que é acusado de matar a namorada fisiculturista Renata Muggiati, em setembro de 2015, foi preso novamente neste domingo de Natal, em Curitiba, acusado de agredir uma ex-namorada.

De acordo com o boletim policial, Raphael e essa mulher teriam mantido um relacionamento por aproximadamente sete dias e se separaram há cerca de seis meses. A mulher relatou ter levado um tapa no peito, que resultou em um hematoma no local, e também disse ter sido ameaçada ("vou te arrebentar") e xingada ("maloqueira", "piranha" e "lazarenta").

Raphael foi encaminhado ao Complexo Médico-Penal, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele foi preso preventivamente quando estava em casa e não há prazo para sua soltura.