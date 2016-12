Sem clube, Ricardinho busca novo desafio para 2017

(foto: Divulgação/ Paraná Clube)

Sem clube desde que foi demitido do Tupi-MG há cerca de um mês, o técnico Ricardinho está em busca de um novo desafio. E para finalmente se firmar na nova função, o ex-jogador, pentacampeão do mundo, finalizou um curso de técnico da CBF (licença Pro).

Desde que iniciou a carreira como técnico, Ricardinho já trabalhou em sete clubes: Paraná (duas vezes), Ceará, Avaí, Santa Cruz e Portuguesa, além do Tupi. Seu trabalho de mais destaque foi justamente no clube paranaense, onde iniciou também sua trajetória como jogador, ao devolver a equipe à elite do futebol paranaense.

Seu primeiro título de expressão,c ontudo, foi pelo Santa Cruz, sagrando-se campeão Pernambucano em 2015. Agora, pensa em retomar a carreira de técnico, quem sabe até fora do país, relatou em entrevista ao portal UOL.

Confira o bate-papo com o ídolo paranista