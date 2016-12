Corrupção afeta principalmente as áreas da educação e da saúde

As áreas de educação e saúde, consideradas vitais por qualquer governo, foram alvo de quase 70% dos esquemas de corrupção e fraude desvendados em operações policiais e de fiscalização do uso de verba federal pelos municípios nos últimos 13 anos. O levantamento feito pelo jornal Estadão considera os desvios descobertos pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.

Desde 2003, 247 operações envolvendo desvios de verbas federais foram repassadas aos municípios. Segundo os investigadores, os criminosos costumam tirar recursos públicos das áreas mais necessitadas para alimentar seus esquemas e luxos particulares. Além da educação e da saúde, as áreas de transporte, turismo e infraestrutura também costumam ser bastante afetadas.

Ao todo, 729 municípios registraram nos últimos 13 anos casos de fraude no uso de verbas federais, o que correponde a 13% do total de cidades do país. O prejuízo é estimado em R$ 4 bilhões pela CGU.