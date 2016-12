Vin Diesel pede desculpas por comportamento durante entrevista a youtuber brasileira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vin Diesel pediu desculpas por seu comportamento durante uma entrevista à youtuber Carol Moreira, que o acusou de assédio após comentários sobre sua aparência. Neste sábado (24), o ator americano abordou o episódio ao publicar o vídeo completo da conversa em sua página no Facebook. "Como vocês todos sabem, tento manter minhas entrevistas brincalhonas, especialmente quando estou na 'zona Xander' [seu personagem em 'Triplo X']", escreveu. "Mas, se eu ofendi alguém, então peço desculpas, pois nunca foi minha intenção." Entenda Na quarta-feira (21), Carol Moreira publicou a entrevista com Diesel em seu canal no YouTube. O ator promovia o filme mais recente da franquia Triplo X. Na introdução do vídeo, falou sobre o que considerou um episódio "desconfortável"."Eu só ria porque estava numa situação complicada, mas a verdade é que não gostei disso. Na hora, não soube reagir, mas vocês vão ver que não foi legal porque ele interrompeu meu trabalho." A primeira intervenção do astro de "Velozes e Furiosos" aconteceu quando ele falava de sua relação com o também ator Tom Hanks, seu mentor. "Cara, como você é linda." Olhando para a equipe de produção, perguntou: "Estou certo ou errado? Olhem para ela, como eu posso fazer esta entrevista? Olhem para esta mulher." Aparentemente constrangida, Carol pediu para que ele seguisse a resposta inacabada, "me conte a sua história", disse. "Me conte você sua história", retrucou Diesel. A jovem afirmou estar com vergonha e ele sugeriu que os dois saíssem dali para um almoço. Mais adiante, o ator interrompeu novamente a entrevista quando a youtuber disse que ambos são igualmente nerds por gostarem do jogo Dungeons Dragons. "Eu sou todo como você, porque te amo. Cara, sério, olha como ela é linda. Como eu posso sentar aqui e olhar para tanta beleza? Sério, ela é linda, estou apaixonado. Estou apaixonado pela entrevistadora." Ao final do papo, o artista ainda a chamou de sexy.