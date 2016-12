A hashtag #MayTheForceBeWithHer — Que a força esteja com ela, famosa frase dita pelos jedis na franquia Star Wars —, tomou conta do Twitter no final de semana, desde que a atriz Carrie Fischer, a princesa Leia da saga, foi internada nos Estados Unidos depois de ter sofrido um ataque cardíaco durante um voo de Londres para LosAngeles. O ataque teria acontecido minutos antes do avião pousar na cidade californiana. Contudo, o estado clínico de Carrie, de 60 anos, era mantido em sigilo pela família da atriz.

Morre o ex-bailarino do Guaíra, Jair Moraes

Faleceu na manhã de ontem, em Curitiba, aos 70 anos, o ex-bailarino, coreógrafo e ex-diretor artístico do Balé Teatro Guaíra, Jair Moraes. O velório começou na noite de ontem, no Cemitério Vertical de Curitiba, no bairro Tarumã. A cerimônia de cremação será hoje, às 15 horas, no mesmo local. Jair Moraes estava hospitalizado há cinco meses em função de uma infecção pulmonar grave. Em outubro deste ano, 13 companhias e grupos de dança locais, com produção da Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra, e apoio do Centro Cultural Teatro Guaíra, apresentaram “Todos com Jair Moraes”, em reconhecimento ao trabalho e para prestar assistência à recuperação dele. O espetáculo foi apresentado no Guairão. Moraes se dedicou à dança por 50 anos. Dançou no Corpo de Baile do Teatro Guaíra (Curitiba-PR), de 1970 a 1972, e foi solista do Corpo de Baile do Theatro Municipal de São Paulo, entre 1972 e 1973.

Casão assume namoro com Baby do Brasil

O ex-jogador de futebol e agora comentarista da Globo, Walter Casangrande Junior, o Casão, como alguns o chamam, assumiu que está de namoro com Baby do Brasil, no passado conhecida como Baby Consuelo. E não é de agora. Segundo Casagrande, os dois estão se relacionando nos últimos quatro meses. Anigos do casal contam que eles saem juntos, ao teatro, cinema, shows e, até para a igreja onde Baby é pastora — ela fundou a igreja Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo, onde faz pregações. E Casão é bem claro sobre a relação dos dois. “Não é namorinho para aparecer”, disparou, na sua forma peculiar de falar.

Cristiano Ronaldo manda mensagem de Natal

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo postou uma mensagem de Natal no seu Facebook ao lado de nada mais que Cristiano Ronaldo. “É Natal... Eu sou o único que fica com saudades de casa nesta altura do ano?! Vai ser tão bom passar alguns dias na minha Ilha da Madeira, e a experiência toda a diversão e alegria, tipicamente senti por aí!!!”, escreveu o craque do Real Madrid e da Seleção portuguesa, e favorito ao prêmio de melhor jogador de 2016 pela Fifa.

Vin Diesel se desculpa com youtuber brasileira

Depois da repercussão do vídeo onde o ator Vin Diesel aparece supostamente assediando a youtuber Carol Moreira durante uma entrevista, o ator se pronunciou. Ele pediu desculpas se ofendeu alguém. Ele disse que não tinha intenção de constranger a entrevistadora. Na entrevista, que foi ao ar no dia 21 de dezembro, Vin Diesel falou por cerca de 10 minutos Carol, mas por três vezes o astro de "Velozes e Furiosos" interrompeu para soltar frases como "Vamos sair daqui, vamos almoçar", "Você é tão bonita", "Estou apaixonado pela entrevistadora". Ainda nas desculpas, Vin Diesel disse que é natural dele fazer brincadeiras e que ele estava meio que incorporando a personagem do filme que veio promover. Carol Moreira também divulgou nota em que não se sentiu assediada por Diesel, mas que não gostou do comportamento dele na entrevista.

Níver do dia

Jared Leto, ator norte-americano, 45 anos