Atlético tenta montar time “cascudo” para Libertadores

Autuori: técnico é atrativo para possíveis reforços (foto: Franklin de Freitas)

Se em 2016 o Atlético apostou muito em jogadores oriundos de sua base (como Otávio, Hernâni, Pablo, Matheus Rossetto, Sidcley e Nicolas) e em jogadores desconhecidos buscando espaço no mercado nacional (como Lucas Fernandes), ao que tudo indica para 2017 a política de contratações sofrerá uma mudança. Para equilibrar o jovem elenco e visando a disputa da Copa Libertadores, a diretoria vem apostando na contratação de jogadores “cascudos”, consagrados no futebol brasileiro.

O primeiro a desembarcar na Arena da Baixada foi Grafite. Autor de 13 gols no último Brasileirão pelo rebaixado Santa Cruz, o atacante de 37 anos já disputou Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (em 2010), foi campeão Mundial e da Libertadores (pelo São Paulo), além de ter sido campeão e o craque do Campeonato Alemão de 2008-2009.

O ataque, inclusive, parece ser o grande foco da diretoria no mercado de transferências. E não poderia ser diferente: se por um lado o time teve a melhor defesa do Brasileiro junto com o campeão Palmeiras, com apenas 32 gols sofridos, por outro teve o quarto pior ataque, com 38 gols marcados, número superior apenas ao de três rebaixados (Internacional, Figueirense e América-MG).

Depois de Grafite, quem a diretoria deve anunciar para o setor ofensivo é o argentino Dátolo. Sem clube depois de encerrar seu contrato com o Atlético-MG, o meia aceitou reduzir seu salário depois de conversar com Paulo Autuori, com quem já havia trabalhado no Galo. Se no clube mineiro recebia R$ 300 mil mensais, em Curitiba receberá algo em torno de R$ 200 mil. O clube e o agente do jogador, Francis Melo, já estão apalavrados.

Outro nome cascudo, este já oficialmente anunciado, é o do lateral-direito Jonathan, um dos poucos nomes cogitados para reforçar o setor defensivo do clube. Com 30 anos, o jogador acumula passagens por grandes equipes, como Cruzeiro, Inter de Milão, Fluminense e Santos, sendo que neste último foi campeão da Copa Libertadores. Na última temporada foram 24 jogos, 21 deles como titular.

O único nome até aqui especulado para chegar e que foge da “regra dos cascudos” é o meia Felipe Gedoz, do belga Brugge. O jogador, que chegou a ser cogitado como reforço do Santos, estaria próximo de um acerto com o clube paranaense, embora o Nacional, do Uruguai, tente atravessar a negociação. A tendência é que Gedoz seja anunciado por empréstimo com opção de compra até o final de 2017.

Libertadores

O caminho do Furacão na Libertadores não será fácil. O primeiro adversário será o Millonarios, da Colômbia. Passando pelos colombianos, o clube paranaense terá de superar Universitario, do Peru, Táchira, da Venezuela, ou Capiatá, do Paraguai. Avançando, entraria no grupo 4, que já tem Flamengo, San Lorenzo (Argentina), e Universidad Católica. Apesar disso, Autuori confia em seu time. “Vamos enfrentar uma equipe complicada, mas temos condições de bater de frente e avançar”, disse.