Coxa aposta em “ilustres desconhecidos”

Werley foi o 1º reforço do Coritiba para 2017 (foto: Divulgação/Coritiba)

Se dentro de campo o Coritiba não teve um bom ano, fora dele ao menos a diretoria conseguiu mostrar estar com a casa mais organizada. Prova disso é que os atrasos salariais, que até o começo do ano eram algo bastante problemático, não mais viraram manchete. O que, contudo, não significa que o clube esteja com as finanças sanadas.

A verdade é que as dívidas feitas no passado ainda estão sendo pagas, o que acaba por restringir a capacidade de investimento do clube no presente, resultando num orçamento e, consequentemente, num time mais modesto. Prova disso são os jogadores que chegam e os que saem do Alto da Glória. Entre os últimos, uma das principais perdas é o “medalhão” Juan, que joga como meia e lateral-esquerdo e foi um dos principais destaques do clube nas duas últimas temporadas, mas não aceitou a proposta de renovar o contrato mantendo os moldes de seu vínculo atual.

Além de Juan, nomes que chegaram ao Alto da Glória como apostas e acabaram se valorizando também estão de saída.. São os caso dos zagueiros Nery Bareiro, que acertou com o Guarani do Paraguai, e Luccas Claro, revelado pelo próprio Coxa e que, após um ano em baixa, recuperou o bom futebol e agora deve se transferir para o futebol turco, e do lateral-direito César Benítez, que não aceitou reduzir o salário para permanecer. Raphael Veiga, contratado pelo Palmeiras, é outro nome que também poderia entrar na lista.

Se jogadores importantes ao clube na última temporada estão saindo, a reposição trazida, ao menos até aqui, está longe de poder ser condiderada empolgante. Para a zaga, por exemplo, a aposta foi em Werley, jogador de 28 anos que já teve passagens por grandes clubes como Atlético-MG, Santos e Grêmio, mas nunca se firmou como um jogador de ponta. Ele estava no Figueirense, rebaixado no último Brasileirão.

Outro nome com um currículo parecido é o meia-atacante Rildo, que nas últimas temporadas passou por Santos e Corinthians, mas sem se firmar. Com 27 anos, o jogador conviveu com problemas físicos e de saúde na última temporada, somando apenas 22 jogos e dois gols pelo Timão.

Menos conhecido, o outro reforço confirmado pelo time do Alto da Glória é o volante Matheus Galdezani, que em 2016 somou 54 partidas e sete gols marcados pelo CRB. Já quem está perto de chegar é o atacante colombiano Yilmar Filigrana, atualmente no Deportes Quindío, da segunda divisão colombiana.

Kazim

Em breve outro destaque pode acabar deixando o Alto da Glória: é o atacante turco Kazim, que teria sido sondado pelo Corinthians. Neste ano o jogador fez 25 jogos pelo Coxa e marcou três gols.

De acordo com seu empresário, Matheus Assaf, clubes brasileiros já o sondaram, mas não há negociação em andamento. O interesse maior seria do Corinthians, cuja comissão técnica avalia o gringo como um atacante de boa movimentação que pode servir de complemento a Jô, que deve comandar o ataque do time em 2017.