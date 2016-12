Time aposta na base para 2017

O elenco do Paraná Clube que disputará Primeira Liga, Campeonato Paranaense e Copa do Brasil no 1º semestre deste ano será reacheado por jogadores oriundos das categorias de base do clube. Hoje, o elenco do time profissional conta com 26 jogadores, dos quais 13, ou seja, exatamente metade, são formados nas categorias de base do clube.

Na lista dos jogadores que estarão na reapresentação em janeiro, há o nome de “pratas da casa” que irão para sua segunda ou até terceira temporada como profissionais do clube. São os casos do goleiro Hugo, dos volantes Leandro Vilela, Claudevan e Jhony, do meia Allexson e dos atacantes Yan Philippe e Guga.

Além deles, há também os jovens recém-promovidos do time sub-17, campeão estadual da categoria sob o comando do técnico Luciano Simm. São eles: o lateral-direito Birigui, o zagueiro William, o lateral-esquerdo Gabriel Pires, o volante Gabriel Furtado, o meia Alesson e o atacante Rafael Furtado.

A tendência de apostar nas revelações é algo reforçado pelo discurso do técnico Wagner Lopes, que após completar um curso da CBF veio à Curitiba para acompanhar a rotina da equipe de juniores, que se prepara para a disputa da 48ª edição da Copa São Paulo, em janeiro.

“Um grupo precisa ser equilibrado e a utilização dos meninos da casa faz parte do processo. Sempre com muito critério, é claro”, afirmou Lopes. “Temos que respeitar o momento de amadurecimento de cada um”, complementou, em entrevista publicada no site oficial do clube.