Argentinos dizem adeus ao cineasta Eliseo Subiela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na madrugada deste domingo (25), aos 71 anos, o cineasta argentino Eliseo Subiela, anunciou Gabriel Arbós, diretor da Associação de Diretores Cinematográficos Argentinos, em sua página no Facebook. "Lamento informar que na madrugada de hoje morreu o nosso colega Eliseo Subiela", escreveu. "Foi em vida um grande diretor de cinema e um grande professor. Nos deixa muitas obras cinematográficas, pelas quais ganhou muitas vezes a aprovação tanto do público como da critica. Seus filmes vão mantê-lo vivo para sempre." A causa da morte não foi informada. De acordo com o jornal "La Nación", Subiela havia sofrido um infarto há três meses. Ele trabalhava em uma nova peça de teatro e em um novo filme, batizado provisoriamente de "Corte Final". Subiela estreou no cinema em 1963 com o curta "Un Largo Silencio". Entre seus maiores êxitos estão os longas "La Conquista del Paraíso", "Hombre Mirando al Sudeste" (1986) e "O Lado Escuro do Coração" (1992). Ele deixa a mulher, Amora, e os filhos Guadalupe, Eliseo e Santiago.