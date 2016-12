Morre aos 53 anos o cantor britânico George Michael

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste domingo (25), aos 53 anos, o cantor britânico George Michael, informou seu assessor de imprensa à BBC. À BBC, a polícia de Goring, em Oxfordshire, afirmou que não há circunstâncias suspeitas. Serviços de emergência confirmaram que uma ambulância prestou atendimento no local. "É com grande tristeza que informo que nosso amado filho, irmão e amigo George morreu pacificamente em sua casa durante o Natal", diz o comunicado. Nascido Georgios Kyriacos Panayiotou, filho de uma britânica e um imigrante cipriota grego, seu envolvimento com a música começou na adolescência, quando fazia bicos como DJ no interior da Inglaterra. Ele foi foi alçado à fama nos anos 1980 como parte do Wham!, duo formado com Andrew Ridgeley, seu colega de escola. Em cinco anos, o grupo emplacou sucessos nas paradas como "Wake Me Up Before You Go-Go", "Careless Whisper" e "Everything She Wants") até sua dissolução, em 1986. Em 1987, George Michael se lançou como artista solo. Em quase trinta anos de carreira, gravou sete discos, vendeu mais de 100 milhões de cópias e foi indicado a oito prêmios Grammy, vencendo em duas oportunidades -pelo dueto "I Knew You Were Waiting (For Me)" (1987), com Aretha Franklin, e álbum do ano por "Faith", em 1989. No começo de dezembro, uma parceria entre o cantor e o produtor Naughty Boy em um novo álbum foi anunciada. Ele não deixa filhos.