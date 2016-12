'Estou em profundo choque', diz Elton John sobre morte de George Michael

SÃO PAULO, SP - (FOLHAPRESS) - Elton John lamentou e se disse estar em "profundo choque" com a notícia da morte do cantor George Michael neste domingo (25). Eles eram amigos de longa data e trabalharam juntos no hit "Don't Let the Sun Go Down on Me", de 1992. "Estou em profundo choque. Perdi um amigo amado-o mais gentil, a alma mais generosa e um artista brilhante. Meu coração está com sua família e todos os seus fãs", escreveu Elton John em uma publicação no Instagram. Pouco se sabe sobre o que teria causado a morte do cantor, em sua própria casa, na Inglaterra, aos 53 anos. Outros artistas também foram às redes sociais manifestar tributos ao britânico. "Descanse em paz. Não posso acreditar nisso. Um cantor tão incrível e um ser humano adorável, muito novo para nos deixar", escreveu o cantor canadense Bryan Adams em sua conta no Twitter. "Inacreditável", resumiu o ator e comediante britânico Ricky Gervais.