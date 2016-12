Snapchat compra start-up de realidade aumentada por US$ 40 mi, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Snapchat pagou até US$ 40 milhões para comprar a start-up israelense Cimagine, de acordo com o site Calcalist News. A Cimagine, fundada em 2012, é especializada em plataformas de realidade aumentada que permitem que os consumidores visualizem instantaneamente produtos que eles querem comprar no local onde estão. Segundo o Calcalist, a Cimagine se tornará o centro de pesquisa e desenvolvimento do Snapchat em Israel e deve expandir rapidamente a força de trabalho de seus atuais 20 funcionários. A equipe altamente qualificada da empresa -e não apenas sua tecnologia- é a provável principal razão para a aquisição, disse o Calcalist. A Snap, controladora do Snapchat, deve anunciar no próximo ano uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que poderia avaliar a empresa em cerca de US$ 25 bilhões.