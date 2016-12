Times cariocas iniciam 2017 com casa para jogar e salários em dia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda que estejam em fase de montagens de elenco para 2017, os times cariocas já têm o que comemorar para a temporada que se aproxima. Marcados por dívidas e polêmicas nos últimos anos, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo começarão janeiro com um estádio para chamar de seu e salários dos jogadores em dia. Em 2016, a falta de uma casa e alguns atrasos nos vencimentos incomodaram alguns dos times do Rio. O Fluminense, por exemplo, sofreu com atrasos nos repasses aos jogadores e também com o fato de ver o Maracanã fechado durante praticamente o ano todo. Para 2017, o estádio Edson Passos seguirá com o clube, bem como os salários em dia do final de 2016. O clube ainda aguarda a solução do impasse sobre o futuro do Maracanã e pode voltar ao local. No Flamengo, a nova realidade será mantida, com contas e salários em dia. Somado a isso, o clube resolverá o problema de viajar pelo país por conta da falta de uma casa. O time rubro-negro assinou um contrato de locação de três anos com a Portuguesa, fazendo da Arena da Ilha seu estádio para as próximas temporadas –enquanto aguarda um desfecho sobre o Maracanã. Para o Vasco, a mesma casa de sempre: São Januário. Mas com contas e salários em dia. Em recente entrevista, o presidente Eurico Miranda comentou a situação atual das finanças do clube. "O próximo ano será muito melhor neste sentido. Fizemos um grande esforço nas finanças. Será muito melhor para o Vasco em termos de resultados no futebol, mas com absoluta consciência. Será um investimento mais ousado, mas com certeza, repito, com responsabilidade", disse o mandatário. No Botafogo, contas também em dia e a volta para a velha casa. A maior do Rio de Janeiro em atividade no momento. Com o Engenhão liberado, o time terá seu estádio à disposição já a partir de janeiro. A casa alvinegra será até palco de jogo da seleção: o beneficente Brasil x Colômbia, com renda revertida para os familiares das vítimas fatais da tragédia com o voo da Chapecoense. Com um cenário um pouco mais favorável fora dos campos, os times aguardam agora boas notícias também dentro das quatro linhas. Enquanto o Botafogo larga na frente com a contratação de Montillo, o Flamengo negocia para ter Conca e Rômulo e o Vasco se mexe pelo sonhado "presente de Natal" de Eurico Miranda, já que o time cruzmaltino prometeu mais reforços após o anúncio de Escudero. Já o Fluminense busca um atacante de ponta, mas não definiu seu alvo específico.