Volta de Maluf reforça bastidores do Atlético-MG no mercado da bola

THIAGO FERNANDES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Maluf está de volta ao Atlético-MG. Recuperado de um problema de saúde que o afastou de sua função durante boa parte da temporada, o diretor de futebol retorna aos trabalhos e deixa o bastidor do clube mais fortalecido para o mercado da bola. O dirigente é quem conduz as negociações, deixando o presidente Daniel Nepomuceno preocupado com outros assuntos referentes ao clube. Para evitar uma nova baixa de ordem clínica, ele segue em Belo Horizonte e se reúne com empresários e atletas na sede administrativa do bairro de Lourdes, centro-sul de Belo Horizonte, ou em sua residência. A contratação de Roger Machado foi o primeiro ato de Maluf neste mercado da bola. O diretor de futebol se encontrou com o técnico gaúcho em sua casa, em 30 de novembro passado, e ajustou todos os detalhes contratuais durante a reunião. Na ocasião, ambos discutiram também o planejamento de contratações para o ano seguinte. O cartola teve a incumbência de acertar algumas renovações. Leonardo Silva e Giovanni assinaram os novos contratos depois de conversas com o dirigente. O zagueiro permanece em Belo Horizonte até o fim de 2017. O goleiro, por outro lado, estendeu o compromisso por mais duas temporadas. Por fim, as contratações são conduzidas por Eduardo Maluf. O diretor de futebol foi quem alinhavou os acordos de Felipe Santana e Danilo Barcelos. Ele encaminhou o acerto também de Bruno Rodrigo. Na sexta-feira passada (23), ele se reuniu com um agente ligado ao estafe de Rithely a fim de contratar o volante. A única negociação que conta com a presença de Daniel Nepomuceno é a de Marlone. O presidente está ao lado do executivo na busca pelo meia-atacante, uma vez que envolvem cifras maiores.