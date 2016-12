Grande Curitiba tem duas mortes por afogamento no domingo de Natal

Um rapaz de 20 anos morreu afogado na região do Ribeirão do Tigre, próximo à Estrada da Graciosa, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde deste domingo (25). O afogamento ocorreu por volta das 17h de domingo (25).

No mesmo dia, um pouco mais tarde, , um adolescente de 15 anos desapareceu depois de se banhar no Rio da Várzea, na região do Rio do Poço, em Quitandinha, também na região metropolitana.



O Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), especializado em buscas e salvamentos em condições adversas, foi acionado e realizou buscas ainda no domingo, mas sem sucesso.



As buscas serão retomadas na manhã desta segunda-feira (26).