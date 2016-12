Por dia, Litoral do Paraná registra 17 ferimentos por água viva

(foto: Divulgação)

Durante o fim de semana de Natal, a contar de sexta-feira (23) a domingo (25), o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, através de sua unidade no litoral do estado, o 8º Grupamento de Bombeiros, registrou 17 casos de envenamento por água viva e dez salvamentos por dia, além de 13 crianças perdidas nos três dias.

De acordo com balanço, foram também quatro incêndios e três acidentes, além de 15 atendimentos pré-hospitalares. Uma vítima de mal súbito na areia, no município de Matinhos, morreu no sábado (24), aproximadamente às 14h, óbito decretado no local pelo médico da aeronave do BPMOA.