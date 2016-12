(foto: Reprodução)

SAIBA MAIS George Michael tenta a reabilitação

O empresário de George Michael, Michael Lippman, afirmou à agência de notícias britânica PA que o cantor morreu de insuficiência cardíaca. A morte do astro inglês, neste domingo, aos 53 anos, está sendo tratada pela polícia como ‘inesperada, mas não suspeita’.

Cantor morreu aos 53 anos no dia de Natal

Nascido em Londres em 1963, filho de uma britânica e um imigrante cipriota grego, Michael, cujo nome real é Georgios Kyriacos Panayiotou, vendeu mais de 100 milhões de álbuns durante uma carreira musical de quase quatro décadas. “Careless whisper”, “Freedom 90?, Wake Me Up Before You Go-go”, e “Last Christmas” são alguns de seus hits.