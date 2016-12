(foto: Rede News 24 horas)

A explosão de uma caldeira utilizada para a secagem de grãos causou um incêndio na Cocamar, em Maringá, na manhã desta segunda-feira (26).

O incêndio começou por volta das 8h20 e os bombeiros ainda estão no local, tentando conter as chamas. O galpão fica

na saída para o Maringá Velho e os prédios ao redor do local foram evacuados.