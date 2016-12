Mulher é presa por racismo contra PM no interior do Paraná. Veja vídeo

(foto: Reprodução)

Uma mulher foi presa no fim da tarde deste domingo (25) acusada de racismo contra um policial militar, em Campo Mourão, interior do Paraná. Na defesa do filho, acusado de provocar um acidente, ela ofendeu um cabo negro da Polícia Militar. A situação teve várias testemunhas, que filmaram a ocorrência.

A mulher se apresentou como policial federal, integrante da equipe do juiz Sérgio Moro e opolicial pediu que ela apresentasse um documento comprovando o cargo, porém, segundo informações da PM, ela disse que não mostraria nenhum documento aum “mero policial militar, sem cultura.” A mulher chamou o policial de “negão, macaco e porco”.

Ela foi encaminhada à 16ª Subdivisão Policial.