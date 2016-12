Curitiba tem temperatura de 32,4ºC à sombra nesta tarde de segunda

Da redação Bem Paraná com sites

26/12/16 às 14:15 - Atualizado às 14:52 Da redação Bem Paraná com sites

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

As marcações dos termômetros estão nas alturas em todo o Paraná nesta tarde de segunda-feira (26). Até mesmo Curitiba tem temperatura elevada. Por volta das 14H50 horas a Capital marcava 32,4ºC, praticamente a mesma marca de Foz do Iguaçu, que tinha 32,1ºC.

No Noroeste do Estado fazia 33ºc no começo da tarde e às 13 horas, Antonina tinha calor de 37ºC e Guaratuba 35,3ºC.

Esse calor mais intenso persiste na terça-feira (27), e em todas as regiões do Paraná os termômetros terão marcas máximas acima dos 30ºC.