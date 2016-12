Temperatura elevada pode provocar chuva rápida e isolada à tarde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda-feira (26) começou ensolarada e com temperatura elevada na capital paulista. De acordo com a CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à prefeitura, o motivo é a presença de uma massa de ar quente em todo o Estado. A tarde, o calor e a umidade podem formar áreas de instabilidade, provocando pancadas de chuva rápidas e isoladas. Há a possibilidade de serem acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. A máxima deve chegar a 33°C e a mínima 20°C na capital. Na terça-feira (27), o sol forte e o calor continuam na Grande São Paulo. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima será de 33°C e a mínima de 23°C. A tarde, com a formação de muitas nuvens há nova possibilidade de chuva. No litoral, as temperaturas também serão elevadas nesta segunda-feira (26). Em Santos, no litoral sul, a máxima será de 35°C e em Ubatuba, litoral norte, 32°C.