Homem defende gay e é espancado até a morte em estação do Metrô

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 54 anos foi espancado até a morte na noite deste domingo (25) dentro da estação dom Pedro II, da linha 3-vermelha do Metrô paulista, na região central de São Paulo. A polícia afirmou que o ambulante Luiz Carlos Ruas foi agredido por dois homens próximo à bilheteria da estação. O crime teria acontecido por volta das 20h50. Uma testemunha disse ao portal G1 que a dupla teria ido urinar nas plantas do lado de fora da estação quando um morador de rua, que seria homossexual, reclamou. Ruas tentou defender o morador de rua e, segundo a polícia, houve desentendimento e o ambulante correu para se proteger dentro da estação, onde foi agredido com vários golpes. A polícia apura um possível envolvimento de um grupo de intolerância na autoria do crime. O Metrô informou que os seguranças prestaram os primeiros socorros e encaminharam o vendedor ambulante para o pronto-socorro do Hospital do Servidor, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. A Secretaria da Segurança Pública informou que as imagens da câmera de segurança já foram solicitadas ao Metrô. O caso foi registrado no 78°DP (Jardins) como homicídio qualificado e será investigado pelo 1°DP (Sé).