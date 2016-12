Procura por passagens deixa tráfego congestionado na rodoviária de Curitiba

O boletim de trânsito da Secretaria de Trânsito de Curitiba alerta os motoristas que a região da Rodoferroviária de Curitiba tem tráfego lento ou congestionado por causa do movimento de pessoas e carros para a procura de passagens de ônibus para o fim do ano. O movimento maior é na Avenida Presidente Affonso Camargo.

A Urbs tem a previsão de embarques no período do ano novo. Entre esta segunda-feira (26) e sábado (31), 3.740 ônibus deixam Curitiba, com 115.200 passageiros. O dia de maior fluxo será na sexta-feira (30), com saída de 870 ônibus e 27,9 mil passageiros.

No Ano Novo, o destino da maioria dos passageiros – 42% - será o litoral paranaense, enquanto outros 22% vão às praias de Santa Catarina. Para o interior do Paraná irão 16% dos viajantes, outros 10% à capital paulista e cidades próximas. O Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul receberão 4% dos passageiros.

"Para não provocar conegstionamentos na Rodoferroviária, é recomendável que as pessoas adquiram as pasagens por meio da internet. Assim, deixam de circular pelas ruas do entorno, dificultando o tráfego na região", diz o comunicado da Setran.