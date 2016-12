O prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet (PDT), decretou recesso nos órgãos públicos da Capital nos dias 28, 29 e 30 de dezembro como estratégia para reduzir os gastos com água, luz, transporte, telefonia, entre outros serviços no final de sua gestão. A decisão foi publicada no Diário Oficial do último dia 22.

Leia mais no Blog Política em Debate.