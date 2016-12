Silvio Santos sai de férias sem resolver o domingo do SBT

Contrariando hábito de muito tempo, Silvio Santos só saiu de férias na última sexta-feira, em vez do começo de dezembro como sempre aconteceu. A decisão de espichar em alguns dias o seu ano de trabalho, se deu pela necessidade de acompanhar de perto o processo de reformulação da grade do SBT, que será colocado em prática nos próximos meses. É sabido que as alterações mais significativas estão previstas para os finais de semana, com a saída de Raul Gil e a entrada de Celso Portiolli, com um novo programa, além da estreia do “Operação Mesquita”, do Otávio Mesquita, também aos sábados, começo de noite. A questão que ainda existe é o começo da tarde de domingo. Arquivada a ideia de voltar com o “Fantasia”, o que passa a valer é um projeto apresentado pela própria direção da casa, mas que não envolve maiores gastos e nenhuma contratação. Ninguém, até agora, está autorizado a falar sobre ele. O retorno de Silvio Santos ao Brasil está previsto para a semana do carnaval, a que antecederá a maior parte dessas estreias.

Domingo de férias

O aeroporto de Cumbica, em seu tratando de apresentadores de televisão, viveu um domingo diferente. Silvio Santos embarcou pela manhã com destino a Orlando e Fausto Silva, à noite, viajou para Miami.

Chegou lá

O resumido campo de apresentadores de programas na TV ganhou, nesses últimos tempos, o considerado reforço de Tiago Leifert. Revelado no esporte, hoje ele se colocou neste reduzido grupo, que tem Silvio Santos e Fausto Silva como os mais festejados e Luciano Huck e Rodrigo Faro como valores de sucesso mais recentes.

Boa escolha

É por isso que a Globo, com a melhor das razões, tem feito apostas muito sérias e justificadas no nome do Tiago. Depois do “The Voice” e “É de Casa”, no entretenimento, agora é dada a ele a missão de substituir Pedro Bial, só Pedro Bial, no “Big Brother”. Merece.

Cinema

Longe da TV por enquanto, com o adiamento da novela da Lícia Manzo na Globo, Cássio Gabus Mendes fez o filme “Restô”, no papel de um chef de cozinha. E foi fundo na função. Aliás, uma experiência que para ele, como dono de restaurante no passado, nunca foi tão estranha assim.

A propósito

A próxima novela das 23 horas na Globo, de Ângela Chaves e Alessandra Poggi, internamente é chamada de “Os Dias Eram Assim”. Mesmo considerando outras sugestões, o registro deste nome, que agrada a muitos, já foi providenciado.

Está no fim

Domingos Meirelles está cumprindo os seus últimos dias de contrato com a Record. Um talento do jornalismo, que por motivos contrários a sua vontade, foi impedido de dar continuidade a um trabalho considerado dos melhores. Interna e externamente. Mesmo com duração tão curta, o “Repórter Record Investigação” acabou como um dos mais premiados da emissora.

Projeto

Além de sempre contar com ela para o “MasterChef”, em suas diferentes versões, existem planos na Band de aproveitar melhor o talento da Ana Paula Padrão no jornalismo. Particularmente, na elaboração de reportagens especiais para serem exibidas ao longo deste próximo ano.

Exibição em janeiro

“Cidade dos Homens”, que a Globo levou ao ar entre 2002 e 2005, vai voltar com quatro novos capítulos agora em janeiro. Mostrando Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva), mais de uma década depois.

Perdendo tempo

Todo santo mês, e não é de hoje, Record e SBT ou SBT e Record, através das suas respectivas assessorias e bem a maneira delas, divulgam índices favoráveis de cada uma, informando a conquista do segundo lugar. A diferença é tão pequena, que permite jogar com os números e colocar uma na frente da outra.

Enganar quem?

Que o bom senso venha prevalecer e as duas emissoras, SBT e Record, não voltem usar de tais recursos com o único propósito de mostrar uma vantagem que não existe. A diferença, sempre na casa dos décimos, ora a favor de um lado, ora a favor de outro, não significa nada na ordem das coisas. Nem percam mais tempo com isso.

Paulo Belote





Primeira foto

Fernanda Lima com os jurados na primeira gravação de ‘Amor & Sexo’, com destaque para Eduardo Sterblitch, que passa a dividir a bancada com Otaviano Costa, José Loretto, Mariana Santos, Regina Navarro Lins e Dudu Bertholini. O programa, em sua décima tempo, estreia em 26 de janeiro, na Globo, após “Big Brother Brasil”.

Bate – Rebate

Está confirmada a escalação de Natália do Valle em “Os Dias Eram Assim”, próxima das 11 na Globo...

... Será o seu reaparecimento depois de muito tempo afastada das novelas.

Como todo santo e final de ano, temos as diversas premiações para os que mais se destacaram...

... É curioso como em alguns casos existe quase a unanimidade e em outros as opiniões são um pouco diferentes...

... Grazi Massafera, por ocasião de “Verdades Secretas”, levou na ocasião os prêmios de melhor atriz...

... Praticamente todos reconheceram aquele como seu maior trabalho na televisão...

... Neste 2016, no campo das séries, as opiniões se dividiram entre “Justiça” e “Nada Será Como Antes”...

... Sinal que ambas se saíram muito bem. Como, de fato, aconteceu...

... No fim, o que acaba prevalecendo é a questão do gosto.

C´est fini

Também dentro da Globo, “Rock Story” está sendo muito bem avaliada. Até como um dos melhores trabalhos apresentados no horário nesses últimos tempos.

