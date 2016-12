Paraná negocia com dois ex-jogadores do Coritiba

Bruno Batata: 29 gols em competições nacionais (foto: Reprodução)

O Paraná Clube está negociando com dois ex-jogadores do Coritiba. Um deles é o atacante Bruno Batata, que disputou a última Série B pelo Londrina. Outro é o meia Thiago Primão, que estava no Botafogo-SP. Os dois não apenas têm passagem pelo Coritiba; foram relevados lá. Em contrapartida, o atacante Lucio Flávio está de saída.

Bruno Batata, 32 anos, profissionalizou-se em 2004. A partir do ano seguinte, peregrinou por vários clubes do Estado, como Paranavaí, Cianorte e Londrina. Em 2007, assinou com o J. Malucelli e a partir daí passou a viver uma rotina diferente dos demais jogadores: jogava o Campeonato Paranaense no Jotinha e depois era emprestado a outro clube. Foi para o Vila Nova-GO (2008), Coritiba (2009), Brondby, da Dinamarca (2010 e 2011), Ipatinga (2012), Oeste (2013) e Londrina (desde 2014).

Apesar de ser um atacante considerado “de área”, Bruno Batata não tem muitos gols na carreira em competições além do Campeonato Estadual. Segundo o site O Gol, são apenas 29. Na última Série B, quando atuava pelo Londrina, ele marcou 4 gols em 29 jogos.

Bruno Batata viria para suprir a lacuna deixada pela saída de Lucio Flávio. Ele foi o artilheiro do Paraná Clube em 2016, com 16 gols em 47 jogos (41 com titular). Nesta segunda-feira (26), ele deixou a Vila Capanema. O contrato, com validade até maio de 2017, foi rescindido. O jogador se apresenta no Fortaleza nesta terça-feira (27).

Já Thiago Primão, de 23 anos, se profissionalizou no Coritiba em 2012. E nunca se firmou no clube. Depois de sair do Alto da Glória, passou por Foz do Iguaçu, Atlético Sorocaba-SP, Atlético-GO, Ohoid (Arábia Saudita) e Botafogo-SP, pelo qual disputou a última Série C. Atuou três vezes e não marcou gols. Aliás, ele tem apenas três gols em toda a carreira.