Inter prepara oferta para contratar zagueiro indicado por Zago

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional tem interesse e prepara uma oferta oficial para contratar Klaus, 22 anos. O zagueiro foi um dos destaques do Juventude em 2016 e está na lista de indicações de Antônio Carlos Zago, ex-treinador no Alfredo Jaconi e que chegou ao estádio Beira-Rio há duas semanas. O time de Caxias do Sul pretende negociar 50% dos direitos do atleta. Klaus foi citado por Zago em recente entrevista ao blog do Alexandre Praetzel, no UOL. ‘Se tiver que indicar os dois zagueiros Klaus e Juan, 22 anos, vou indicar. Eles têm condições de atuar em qualquer clube do Brasil. Tiveram um crescimento muito grande contra grandes adversários‘, disse o treinador. O zagueiro tem contrato com o Juventude até 2018, mas a permanência em Caxias do Sul é considerada improvável. A valorização após a boa temporada e, o assédio do mercado da bola, indica uma transferência. Antes do Internacional, o Cruzeiro se mexeu para tentar levar Klaus. O Juventude e o time de Belo Horizonte não se acertaram sobre os valores envolvidos. No estádio Beira-Rio, o nome de Klaus é elogiado por conta de imposição física e regularidade. O Colorado ainda não fez oferta e estuda se apresenta proposta de empréstimo ou para compra de parte dos direitos econômicos. Nos próximos dias, o Internacional dificilmente irá realizar anúncios de reforços. O clube, porém, não avança no plano de reformulação do elenco. O zagueiro Paulão recebeu sondagens e poderá ser negociado. Alan Costa tem acerto encaminhado com o Vitória e Vitinho voltará ao CSKA, da Rússia.