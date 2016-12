Chelsea bate Bournemouth e chega a 12 vitórias seguidas no Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tradicional rodada do Boxing Day na Inglaterra manteve a hegemonia do Chelsea no Campeonato Inglês. Jogando no Stamford Bridge, o time londrino chegou a 12 vitórias consecutivas na atual edição do torneio ao bater o Bournemouth por 3 a 0 nesta segunda-feira (26). Pedro abriu o placar ao marcar um golaço de cobertura aos 24 min do primeiro tempo. Logo aos 4 min do segundo tempo o Chelsea ficou ainda mais tranquilo no jogo quando Hazard marcou de pênalti. Pedro complementou o placar nos acréscimos. Com o resultado, o Chelsea chega aos 46 pontos e segue absoluto na liderança do Campeonato Inglês. O vice-líder Liverpool, que tem 37 pontos, joga na terça-feira (27) contra o Stoke City. Em outra partida de destaque no Boxing Day, o Manchester United venceu o Sunderland por 3 a 1 em jogo que ficará marcado por um golaço de Mkhitaryan e uma atuação decisiva de Zlatan Ibrahimovic (um gol e duas assistências). Já o Arsenal venceu o West Bromwich com um gol de Giroud aos 42 min do segundo tempo. O time londrino é o terceiro colocado do campeonato com 37 pontos.