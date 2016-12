Grêmio libera Henrique Almeida e mais dois para procurar novo clube

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio autorizou o atacante Henrique Almeida a procurar novo clube. Nesta segunda-feira (26), o presidente Romildo Bolzan Jr. confirmou a saída, em definitivo ou por empréstimo. O lateral direito Walace Oliveira e o meia-atacante Negueba também sairão. A revelação da direção do Grêmio foi feita no programa Donos da Bola, da TV Bandeirantes. Henrique Almeida foi contratado no começo de 2016, após negociar com o Internacional e inclusive ser flagrado em camarote do estádio Beira-Rio. A chegada de Miller Bolaños, semanas depois, e o desempenho irregular não ajudaram o atacante a deslanchar. À época, a diretoria tratou Henrique Almeida como um grande reforço para disputa da Copa Libertadores. O fato de ter dado "chapéu" no Inter também pesou no status. Para o Grêmio, Henrique Almeida ainda tem mercado. E a autorização para procurar negócios é justamente para não frear a carreira do jogador, ex-São Paulo, Sport e Botafogo. Walace Oliveira é outro que não conseguiu dar a resposta esperada. Emprestado pelo Chelsea-ING, ele tem contrato até metade de 2017. O agente do jogador já foi comunicado de que pode pode procurar outro clube. O mesmo vale para Negueba. Indicado por Roger Machado em julho, o meia-atacante tinha cláusula para renovar por mais dois anos. A saída do treinador e as atuações inconsistentes não ajudaram.