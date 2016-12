Dátolo: conversa com o Atlético avançou (foto: Divulgação / Atlético-MG)

O Atlético tem quatro negociações paralelas para o meio-de-campo em 2017. Uma delas é de permanência, duas são de reforços e uma é de vender um jogador para o exterior. Ao menos é essa a intenção da diretoria nos quatro casos.

A permanência é de Lucas Fernandes. Emprestado pelo Fluminense na temporada de 2016, ele deveria voltar ao clube carioca em 2017. Contudo, há uma negociação em andamento para a compra dos direitos econômicos do jogador, que se tornou titular na segunda metade do Brasileirão.

Os dois possíveis reforços são Felipe Gedoz e Dátolo. No caso do primeiro, foi feita uma proposta ao jogador, que está no Brugge, da Bélgica. O problema é a concorrência. Gedoz interessa também ao Nacional, do Uruguai. O que pesa a favor do Atlético é a vontade do jogador em retornar ao futebol brasileiro, onde nunca atuou depois que se profissionalizou – ele deixou o país, rumo ao Uruguai, enquanto ainda jogava em categorias de base.

No caso de Dátolo, a negociação avançou no último fim de semana. O meio-campista argentino estará livre do vínculo com o Atlético-MG no dia 31. E teria aceitado receber menos no Furacão – ele ganhava R$ 300 mil no clube mineiro e a proposta paranaense é de R$ 200 mil – depois de ter conversado novamente com o técnico Paulo Autuori. Tanto o jogador quanto o empresário dele estão no aguardo de um posicionamento do clube paranaense para finalizar a negociação.

Por fim, o meia Vinicius retornou do Náutico e não deve ficar. Segundo seu empresário, o meio-campista Ele teria propostas de um clube do Oriente Médio e outro do Leste asiático. Vinícius começou o ano como titular e perdeu espaço com a chegada do Autuori. Além disso, a concorrência no meio-de-campo vai aumentar caso o Atlético defina as outras três negociações em andamento. A ideia da diretoria é vender em definitivo os direitos econômicos do jogador.

Galhardo

Segundo o site Globoespote.com, o lateral Rafael Galhardo está negociando para deixar o Atlético e voltar ao Grêmio, onde atuou em 2015. No clube gaúcho, ele foi titular e marcou vários gols de falta. No Furacão, ele jogou apenas sete vezes (duas delas como substituto).