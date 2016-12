Graciele Lacerda diz que Zilu sabia desde o início

Fechando o ciclo do bate boca da família Camargo neste fim de ano, Garciele Lacerda, apontada como a principal responsável pela separação e Zezé Di Camargo e Zilu, usou a página no Instagram para se defender nesta segunda-feira, 26. Na rede social, a namorada do sertanejo bateu boca com seguidores e resolveu desabafar. Acusada de acabar com a união de mais de 30 anos, a capixaba disse que Zilu já sabia do envolvimento dela com Zezé:

“Pelas costas sua. Porque dela (Zilu) nunca foi. Ela sabia desde o início. Zezé tentou sair de casa várias vezes. Ela que pedia para ele esperar ela ficar preparada para ele sair de casa, e com isso o tempo foi passando. E nunca escondemos dela que estávamos juntos. Vocês que não sabiam”, disse Graciele, aos seguidores.

Quem abriu a sessão de Natal de bate boca da família foi Zilu, a ex, que claramente não se conforma com a separação. Ela passou o Natal no Espírito Santo, onde mora o genro Marcus Buaiz, marido de Wanessa. Também na rede social Instagram, ela postou uma foto com as filhas, e escreveu: “Pode existir ‘ex-marido’, ‘ex-mulher’, ‘ex-sogra’, ‘ex-sogro’, ‘ex-cunhada’, ‘ex-o que você quiser’… Mas ‘ex-filho’, nunca haverá de existir!”, escreveu em um claro recado à Zezé.

O cantor e compositor sertanejo não demorou muito para dar a resposta à ex-mulher: “Eu prometi que daqui pra frente vou sempre estar ao lado deles em todos os momentos especiais. Eu vou sempre estar aqui. Quem quiser vir, as portas estão abertas”.