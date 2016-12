Hackers anunciam morte de Britney Spears

Um grupo de harckers invadiu a conta da gravadora Sony Music no Twitter e divulgou nesta segunda-feira, 26, uma falsa notícia sobre a morte da estrela do pop Britney Spears.

"RIP @britneyspears", dizia o tuíte publicado na conta da Sony Music, seguido com um emoticon triste e a hashtag "#RIPBritney 1981-2016".

Posteriormente, o perfil da gravadora publicou um novo tuíte no qual informava que a artista morreu "por acidente" e que mais adiante daria mais detalhes sobre o caso, também seguido pela mesma hashtag e outro emoticon de uma cara triste.

O grupo se identifica como OurMine, mesmo nome dos hackers que invadiram diversas contas em redes sociais de presidentes de grandes empresas de tecnologia. A lista de alvos é composta por Mark Zuckerberg, do Facebook, Sundar Pichai, do Google, John Hanke, da Niantic, criadora de “Pokémon Go”, e Jack Dorsey, do Twitter.