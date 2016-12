Clube deve contratar lateral da base do Grêmio

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está muito perto fechar a contratação do lateral esquerdo Júnior. Destaque nas categorias de base, o jogador, de 20 anos, estava em emprestado ao clube paulista somente até o fim desta temporada. Com a possibilidade de ser aproveitado pelo técnico Rogério Ceni em 2017, o ala estava vinculado ao Grêmio e deve assinar nos próximos dias por três anos com o São Paulo, que vai adquirir 50% dos direitos federativos do atleta. O negócio vai custar R$ 500 mil para o time do Morumbi. Porém, o valor será descontado da parcela de R$ 800 mil que os gaúchos deveriam pagar pelo volante Maicon. Júnior despontou nas categorias de base do time gaúcho e chegou até a ser promovido para a equipe profissional. No entanto, ele não conseguiu se firmar e foi emprestado para o Joinville no início deste ano. Depois de rápida passagem pelo futebol catarinense, foi para o Morumbi, onde participou da conquista da Copa do Brasil Sub-20. Como o clube ainda não definiu se Mena vai continuar no elenco no próximo ano, é possível que Ceni desloque o argentino Buffarini para a esquerda e Bruno assuma o posto de titular na lateral esquerda. Júnior ficaria de opção para o treinador, que já declarou querer aproveitar as promessas da base. Apesar de ser bem cotado pela diretoria, Mena tem um salário considerado alto para os padrões tricolores. Além disso, o clube tenta se acertar com o Cruzeiro, que tem os direitos do jogador até o fim de 2017.