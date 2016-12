Luccas Claro deixa o Coritiba e deve ir para o Vasco

Luccas Claro: sem acordo com o Coritiba (foto: Franklin de Freitas)

O zagueiro Luccas Claro não renovou contrato com o Coritiba. E não vai ficar no clube em 2017. Seu destino deve ser o Vasco da Gama, que subiu para a primeira divisão nacional neste ano.

Luccas Claro, de 25 anos, seria um pedido do técnico Cristóvão Borges, que dirigiu o Atlético neste ano e que assumiu o Vasco após o fim da Série B. Segundo a imprensa do Rio de Janeiro, o zagueiro teria sido procurado por um emissário ligado ao clube carioca e teria apreciado a possibilidade de transferência.

Revelado no próprio Coritiba, Luccas Claro se profissionalizou em 2011. Seu contrato, que termina ao fim desde ano, não foi renovado. O clube teria manifestado interesse, mas não houve acerto. Isso deixou o jogador livre para negociar com qualquer outro clube. Ele sai do Alto da Glória após ter disputado 158 jogos, com 11 gols marcados.

Luccas Claro não é a primeira baixa na zaga do Coritiba neste fim de ano. Antes dele, já saiu Nery Bareiro, rumo ao Guaraní (Paraguai). Em contrapartida, o clube trouxe Werley, ex-Atlético-MG, Grêmio e Santos e que estava no Figueirense.