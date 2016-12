Ator da Broadway George S. Irving morre aos 94

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e cantor norte-americano George S. Irving, vencedor do Tony Awards de 1973 por seu papel no musical "Irene", morreu nesta segunda (26) aos 94 anos. As informações são dos sites "Broadway World" e "Playbill". A causa da morte não foi divulgada.

Irving nasceu na cidade de Springfield, em Massachusetts (EUA), em 1922. Começou a carreira na Broadway em 1943, atuando no musical "Oklahoma!". No fim da década de 1940, casou com a atriz Maria Karnilova (morta em 2001). Ganhou o Drama Desk Award em 1972 pela interpretação do ex-presidente americano Richard Nixon, na peça "An Evening with Richard Nixon".

O Tony de melhor ator coadjuvante por "Irene" chegou um ano depois. Na montagem, contracenou com Debbie Reynolds, conhecida pela atuação no filme "Cantando na Chuva" (1952). Ele foi indicado novamente ao prêmio em 1987, pelo musical "Me and My Girl", mas não venceu.

A carreira do ator também incluiu trabalhos para a televisão. Ele dublou, por exemplo, o desenho animado "Underdog" (em português, "Vira-Lata") (1964). No cinema, participou de filmes como "Up the Sandbox" (1972), junto com a atriz e cantora Barbra Straisand, e "Deadly Hero" (1975). Em 2008, recebeu o Oscar Hammerstein Award pelas suas contribuições ao teatro musical.