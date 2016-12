Polícia identifica suspeitos de espancar ambulante que defendeu gay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil identificou os dois suspeitos do espancamento do ambulante Luiz Carlos Ruas, que aconteceu na noite deste domingo (25) na estação Pedro 2º, na linha 3-vermelha do metrô de São Paulo. Segundo a investigação, os dois suspeitos, Alípio dos Santos e Ricardo do Nascimento, praticavam luta na academia que frequentavam. A família de um deles identificou ambos nas imagens captadas pelas câmeras de segurança do Metrô. Os dois são considerados foragidos até o momento e responderão por homicídio qualificado. O caso é investigado pelo 1º DP (Sé). Luiz Carlos Ruas foi espancado até a morte no mezanino da estação de metrô após ter defendido um morador de rua, que seria homossexual. A dupla de agressores teria ido urinar nas plantas do lado de fora da estação quando o morador de rua reclamou. Ruas tentou defendê-lo e, segundo a polícia, houve desentendimento e o ambulante correu para se proteger dentro da estação, onde foi agredido com vários golpes. O Metrô de São Paulo disse, em nota, ter deslocado seguranças das estações Sé e Brás, vizinhas da Pedro 2º na linha 3-vermelha, assim que identificou a agressão. "Os seguranças se deslocaram imediatamente para a estação, prestaram os primeiros-socorros e conduziram a vítima de agressão para o [pronto-socorro] Vergueiro", diz a nota. Ruas não resistiu aos ferimentos e morreu.