Por maior tempo de contrato, ex-coxa-branca deve ir para o Santos

ENRICO BRUNO E SAMIR CARVALHO BELO HORIZONTE, MG, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está próximo de anunciar a contratação do experiente volante Leandro Donizete, de 34 anos, que está no Atlético-MG desde 2012, mas não renovará o seu contrato para a próxima temporada. As negociações estão adiantadas e foram facilitadas devido ao bom relacionamento com o empresário Edson Khodor, cunhado e também agente do técnico Dorival Júnior. Dorival foi quem indicou Leandro Donizete para o Coritiba, em 2008. O jogador ficou no Alto da Glória até 2011.

Na Vila Belmiro, o jogador deve receber um salário de cerca de R$ 300 mil, praticamente o mesmo valor que já recebia em Minas Gerais. A não renovação, no entanto, já era esperada pelo fato da proposta atleticana ser de renovação por somente uma temporada, o que não agradou o jogador. Nos últimos dias, o empresário do atleta se reuniu com Eduardo Maluf, diretor de futebol do Atlético, para tentar entrar em um acordo. Apesar da prioridade atleticana e da vontade do volante de permanecer, as duas partes não encontraram um caminho satisfatório para ambos.

No atual plantel, o Santos conta com outros jogadores experientes, como é o caso do também volante Renato, de 37 anos, e o centroavante Ricardo Oliveira, com 36.

Depois do tempo em que foram parceiros no Coritiba, Dorival ainda tentou levar Leandro Donizete a vários clubes por onde passou, movimento que tem grandes chances de agora se concretizar. O Santos, por sua vez, fica próximo de anunciar o seu quarto reforço para 2017 já que contratou o atacante colombiano Vladimir Hernández, do Junior Barranquilla, o lateral Matheus Ribeiro, campeão da Série B com o Atlético-GO, e o zagueiro Cleber, do Hamburgo, da Alemanha.