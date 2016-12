O MMA está recebendo projetos para ano que vem (foto: Divulgação)

O Museu Alfredo Andersen (MAA) está com inscrições abertas para propostas de exposições de curta duração em suas salas em 2017-2018. Os interessados devem enviar o projeto da exposição, portfólio e formulário de inscrição devidamente preenchido até 10 de fevereiro de 2017. O edital completo está disponível no http://www.maa.pr.gov.br/ modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=105



Podem se inscrever artistas que atuam no Brasil e no exterior, de forma individual ou coletiva. O material deve ser enviado via correio com aviso de recebimento ou entregue pessoalmente na sede do MAA, situado à Rua Mateus Leme, 336, bairro São Francisco, em Curitiba, no Paraná. Não serão aceitas propostas encaminhadas por fax ou e-mail.



Seleção — O processo de seleção será conduzido pela Comissão de Seleção, composta pelos membros do Conselho Consultivo do MAA e pela direção do museu. Cabe à Comissão aprovar as propostas, definir o cronograma das exposições, a distribuição e a adequação das obras nos espaços do museu. Fica a critério da mesma comissão não aceitar obras que exijam cuidados especiais de segurança, realizadas com materiais perecíveis que prejudiquem a apresentação de outros trabalhos ou que ofereçam qualquer tipo de risco à segurança dos visitantes e à integridade do museu.



A divulgação dos projetos aprovados será realizada pelos sites da Secretaria de Estado da Cultura e do MAA em fevereiro de 2017. As propostas selecionadas devem entrar em exposição no período de abril de 2017 a março de 2018.



Mais informações podem ser solicitadas à Comissão Organizadora pelos telefones 41 3322-8262 e 41 3323-5148 ou pelo e-mail maa@seec.pr.gov.br.



O Museu Alfredo Andersen é uma instituição pertencente à Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e sua missão é preservar e divulgar a casa e o ateliê onde viveu e trabalhou o pintor e educador Alfredo Andersen, perpetuando seu legado por meio da promoção e desenvolvimento cultural, educacional, artístico e social.



SERVIÇO:

Inscrições: até 13 de fevereiro de 2017

Informações: 41 3322-8262 | 41 3323-5148 | maa@seec.pr.gov.br