Maiara e Maraísa em praia paranaense

No topo das paradas de sucesso em todo país, a dupla sertaneja Maiara e Maraisa desembarca pela primeira vez no litoral paranaense para um show inédito em Caiobá. Com realização da Like Entretenimento, a apresentação acontece no Garden Hall (R: Alvorada, 600), a partir das 23h59 do dia 30. Além delas, o público vai conferir o show de um dos principais nomes do sertanejo paranaense, a dupla Jeann & Júlio.



Depois de hits como 10% e Medo Bobo, a dupla apostou em novas canções que fazem parte do projeto Agora é que são elas, criado em parceria com a também cantora Marília Mendonça. A intenção é enaltecer as mulheres na música sertaneja. As irmãs gêmeas apostam na música Você faz falta aqui, composta por Dayane Camargo, Lara Menezes e Valéria Costa.



A dupla, que já coleciona mais de 50 milhões de visualizações no YouTube, é natural de São José dos Quatro Marcos — Mato Grosso. Elas começaram a cantar e compor muito novas. São donas de Caso Indefinido, na voz de Cristiano Araújo, Invasões/Prisões Sem Grades, de Jorge & Mateus, e Cuida Bem Dela, gravada por Henrique e Juliano. Em 2013, lançaram No Dia do Seu Casamento, que foi porta de entrada para outras realizações. Em seguida, veio É Rolo, com participação da dupla Jorge & Mateus e, em 2015, o primeiro DVD da carreira, Maiara e Maraisa Ao Vivo em Goiânia.