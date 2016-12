Em Caiobá, Henrique & Juliano “inauguram” balada

No canal de vídeo mais popular no Brasil, YouTube, eles são os artistas mais visitados no segmento musical (foto: Divulgação)

A temporada de verão está chegando e as casas noturnas do Litoral do Paraná começam a divulgar as atrações. O Garden Hall (R: Alvorada,600) abre suas portas hoje em Caiobá com diversas atrações que pretendem agitar o litoral paranaense durante a temporada de verão 2017. Quem ainda não decidiu para onde ir nestas férias, vai se empolgar com a programação da casa. A abertura oficial da temporada acontece com o show de uma dos principais duplas da atualidade Henrique & Juliano. Na noite seguinte, dia 28, será a vez do funkeiro Mr. Catra. Já, Matheus & Kauan comandam a festa na noite do dia 29 de dezembro. No dia 30 de dezembro, o público paranaense poderá conferir o show de Maiara & Maraísa e da dupla Jeann & Júlio. Para dar às boas-vindas a 2017 estão escalados Pedro Paulo & Alex.



No canal de vídeo mais popular no Brasil, YouTube, eles são os artistas mais vistos no segmento musical, com a impressionante marca de mais de 1,5 bilhão de views, e não param por aí, recordistas de público por onde passam e em vendagens de discos nas plataformas digitais e físicas estão sempre posicionados nas primeiras colocações. Com realização da Like Entretenimento, Henrique e Juliano, a dupla que arrasta multidões, desembarca em Caiobá na próxima terça, dia 27 de dezembro, para a abertura do verão 2017 do Garden Hall (R: Alvorada, 600), a partir das 23h59. Na bagagem, a turnê de divulgação do novo DVD Novas Histórias, terceiro de uma carreira meteórica gravado no marco zero de Recife em setembro de 2015 e agora, lançado pela Som Livre.



O novo trabalho traz vinte duas faixas inéditas, entre elas, Na hora da raiva, além de abrir a gravação com Juliano na primeira voz também foi a primeira faixa a ganhar as rádios seguida por Como é que agente fica. Além das novas músicas, devem fazer parte do repertório do show sucessos que os colocaram no topo da música sertaneja, como Cuida Bem dela, Recaídas, Pra que Juízo, Gordinho Saliente, Fake, entre outras.

SERVIÇO

O quê: Shows no Garden Hall

Onde: Garden Hall (R: Alvorada, 600)

Horários: Abertura dos portões: 21h / Início dos shows: a partir das 23h59

Quanto: valores variam de R$ 60,00 (meia-entrada) a R$ 410,00 (inteira), de acordo com o setor.

Pista - R$110,00 (inteira) e R$60,00 (meia-entrada);

Área Vip - R$190,00 (inteira) e R$100,00 (meia-entrada);

Garden Stage Feminino/Open Bar (vodka, uísque, suco, cerveja, refrigerante e água) - R$370,00 (inteira) e R$190,00 (meia-entrada);

Garden Stage Masculino/Open Bar (vodka, uísque, suco, cerveja, refrigerante e água) - R$410,00 (inteira) e R$210,00 (meia-entrada).