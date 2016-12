Dupla sertaneja londrinense desce a Serra

Completam a noite, a dupla londrinense Jeann & Júlio. Após o sucesso de Isso Cê Num Conta — música que somou mais de oito milhões views de visualizações na internet, além de atrair a participação de Bruno e Marrone — destacou os artistas entre os mais tocados nas rádios do Brasil. Agora, a dupla aposta na balada Ela quer beber, mais uma composição do vocalista Julio Camargo que vem se destacando nos shows da dupla.



Com mais de 20 shows por mês, a dupla assume que a novidade chegou para animar ainda mais as apresentações, com ritmo dançante e letra irreverente, que eles sabem muito bem como fazer. Produzida por Julio e Eduardo Jardim, a canção faz parte do novo CD Só Lamento.



Em comemoração aos 10 anos de carreira da dupla, Jeann e Julio iniciaram recentemente a preparação para a gravação do seu mais novo CD e DVD que será lançado no inicio de 2017.



Eles fizeram história e entraram com astúcia para o mercado: Parcerias ilustres, música em trilha sonora de novela, composições para artistas renomados e hits que ultrapassaram fronteiras. Suas músicas estão em evidência no mercado, desde o início de carreira, e em todo o Brasil.



Os ingressos já estão à venda e os valores variam de R$ 70,00 (meia-entrada) a R$ 410,00 (inteira), de acordo com o setor.