Prefeito Fruet decreta recesso

O prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet (PDT), decretou recesso nos órgãos públicos da Capital nos dias 28, 29 e 30 de dezembro como estratégia para reduzir os gastos com água, luz, transporte, telefonia, entre outros serviços no final de sua gestão. A decisão foi publicada no Diário Oficial do último dia 22.

No texto decreto, Fruet afirma que a medida atende “o princípio da economicidade no serviço público, mais especificamente no que se refere à energia elétrica, à água, ao transporte, ao serviço de telefonia, ao material de consumo, entre outros” e leva em conta “a efetiva redução do público que busca atendimentos de rotina nos órgãos da Administração Municipal em razão das festividades de Natal e de Ano Novo” e o recesso em outrós órgãos públicos.

O prefeito eleito, Rafael Greca (PMN), que assume o cargo no domingo, criticou a decisão do antecessor,. “Os 3 dias de recesso agora somado aos outros dados ainda no final do mês de outubro antes do segundo turno revelam o descaso da gestão do prefeito Gustavo Fruet para com a cidade e sua população. É um triste fim”, afirmou Greca em nota.