Mr. Catra dá o toque polêmico no palco

O carioca Mr. Catra invade as areias de Caiobá no próximo dia 28 de dezembro e traz na bagagem o melhor do funk carioca para embalar o público paranaense. Com realização da Like Entretenimento, o cantor sobe ao palco do Garden Hall (R: Alvorada, 600), a partir das 23h59.



Catra vai embalar o público com seus sucessos polêmicos que prometem estar no repertório, como Uh Papai Chegou, Vem Todo Mundo/O Simpático, Eu Faço Valer a Pena e o hit Adultério. Wagner Domingues da Costa, seu nome de batismo, começou a chamar a atenção do público há mais de 10 anos quando tocava seus funks “paródicos”. O primeiro a estourar foi Adúlterio, paródia dos anos 1980 Tédio, do Biquini Cavadão.



O cantor já teve uma banda de rock chamada O Beco que chegou a fazer um sucesso relativo em festivais de música em meados da década de 80. E em 2004, Mr. Catra foi convidado pela primeira vez para levar parte da cultura do funk carioca para fora do país. Ele fez seu primeiro show internacional no Favela Chic, na França. Catra também já se apresentou em países como Suécia, Suíça, Inglaterra, Dinamarca, Alemanha, Polônia, Israel, Noruega, Holanda, Rússia, Espanha e Bélgica.



Mr. Catra é o nome artístico de Wagner Domingues Costa, que é conhecido também por ter 36 filhos, sendo 32 naturais e quatro adotivos.