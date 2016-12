Comércio aproveita dia de trocas para lançar promoções

Pollo Shop realiza seu saldão ao longo da semana (foto: Franklin de Freitas)

O movimento nos shoppings da cidade e comércio em geral deve ser alto ao longo desta semana, mesmo passado o Natal. É que nos próximos dias deve crescer a procura pela troca dos presentes recebidos no domingo que não serviram ou ficaram estranhos. Além disso, alguns centros comerciais anteciparam os saldões que normalmente eram feitos depois da virada do ano.

Esta segunda-feira (26) foi oficialmente o dia nacional da troca de presentes, e o movimento no comércio foi intenso, especialmente depois das 18 horas. E, como essa mania brasileira já era esperada, alguns shoppings iniciam nesta terça-feira (27) os descontos, antecipando em quase uma semana a temporada dos grandes saldos de fim de ano. A ideia é melhorar as vendas de fim de ano que, segundo dados da Associação Brasileira de Shoppings (Alshop), tiveram queda pelo segundo ano consecutivo. Neste Natal foi de 3% e, em 2015 ficou em 2,8%.

O primeiro centro comercial a anunciar as ofertas foi o Pollo Shop Alto da XV. De hoje até o dia 31 de dezembro, os consumidores que forem ao local encontrarão produtos com descontos de até 70%, anuncia o shopping. Segundo a administração do espaço comercial, todas as lojas devem aderir a promoção oferecendo, inclusive, os artigos de verão.

A medida está alinhada com o que diz Leandro Krug Batista, professor de Pós-Graduação em Gestão do Varejo e Administração de Shopping Center da Universidade Positivo. “A troca existe para viabilizar as vendas. E quando o lojista atende bem e cria uma boa experiência de vendas neste cliente, há a possibilidade que as vendas sejam ampliadas com uma troca e a compra de outro produto”, explica.

Ele ressala que o lojista precisa estar ciente de que a experiência das vendas natalinas podem ser extendidas por toda a semana após o Natal. “A troca acontece principamente na semana após o Natal e não apenas no dia 26, considera do dia oficial das trocas de presentes”, diz.

Os demais lojistas estão na fase final dos preparativos para os saldos. Os hipermercados, por exemplo, costumam liquidar todos os produtos no dia 2 de janeiro. Como estes espaços não abrem no dia 1º de janeiro, abrem a partir das 7 horas do primeiro dia útil do ano com ofertas para a venda dos produtos em exposição.