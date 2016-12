Veja cuidados de viagem com as crianças

As férias finalmente chegaram e com elas muitos planos. As viagens em família costumam ser divertidas e deixam muitas lembranças saudáveis da infância. Porém, para essas lembranças não se transformarem em um pesadelo, alguns cuidados especiais devem ser tomados.



Segundo Patrícia Filgueiras dos Reis, pediatra do Docway, esses cuidados devem começar com a escolha do destino, que deve ser feita com antecedência e, se possível, com a participação dos pequenos.



Quanto à saúde, a médica alerta sobre alguns cuidados. “É bom fazer uma consulta antes das viagens , verificando inclusive as vacinas do cartão da criança e atualizando as que possam estar atrasadas, indicando-se aquelas que possam ser necessárias, de acordo com o destino escolhido para a viagem”, comenta.



Outra medida recomendada é um “kit de medicamentos para viagem” com anti-térmico, anti-alérgico, anti-emético, repelente, protetor solar, antissépticos tópicos e curativos adesivados”, afirma.



Para as crianças que estão em tratamento médico, é importante pensar em como esse tratamento poderá ter continuidade durante esta viagem. A pediatra lembra que é importante assegurar que o tratamento completo também embarcará na sua bagagem.



Além deste cuidado, a especialista faz um alerta sobre a necessidade de um relatório médico. “Dependendo da gravidade do problema, também é recomendável levar um relatório do médico para, caso seja necessário, sirva de orientação para outro médico que faça o atendimento desta criança”, orienta a especialistas.



A pediatra alerta ainda para a necessidade de que todas as receitas de medicamentos em uso, ou que possam vir a ser usadas, façam parte da bagagem de viagem da criança. Do mesmo modo, as receitas prescritas pelo pediatra que devem estar no período de validade. “Daí a importância da visita ao pediatra, antes da viagem “, alerta a especialista em atendimetno infantil.

TRAJETO DEVE INCLUIR PARADAS

A pediatra Patrícia Filgueiras dos Reis ressalta que durante a viagem, dependendo da distância, é necessário que se faça algumas paradas. “Se a viagem for de carro ou ônibus, é bom fazer algumas paradas, para que elas possam descansar e fazer suas necessidades fisiológicas”, conta. Durante estas paradas é importante oferecer aos pequenos líquidos e alimentos leve”, diz.



Um outra orientação é pensar em atividades que possam distrair as crianças durante a viagem. Um exemplo, são jogos e filmes que podem servir de entretenimentos no percurso.



Independente do local escolhido para as férias serem ou não litoral, o uso do protetor solar deve ser adotados. “A especialista lembra ainda do uso do protetor solar, que deve ser reaplicado a cada duas horas nas crianças”, lembra. A escolha do melhor protetor solar deve ser feita de acordo com o tipo de pele de cada um e com a idade.



É importante incluir na necessaire da criança um repelente. No verão é bastante comum a proliferação de insetos. “E se a viagem for para áreas com mosquitos, não esquecer o repelente, já que muitas vezes a criança pode ser alérgica a picada o que pode acabar estragando o passeio”, alerta.



Para finalizar, a pediatra lembra que os pais devem estar atentos as regras de segurança de cada local, assim como devem assisti-las durante toda a viagem. “Verificar também os riscos locais (área rural, praia, metrópole, ecoturismo, esportes radicais) e orientar os filhos”, completa a especialista.

DICAS DE VIAGEM

Vá com calma

Nada de sair correndo, com criança é necessário planejamento e calma



Hotel ou alguel de temporada?

Hoteis tem vários serviços que podem ajudar na hora de descansar. Mas em um alguel de temporada, o seu filho pode continuar a ter a alimentação de acordo com a dieta passada pelo pediatra



Reserve com cautela

Se já conhece o local pense se o carrinho do bebê poderá transitar no local sem problemas



Como localizar uma criança perdida?

A melhor forma e evitar problemas maiores é etiquetar o braço da criança com as informações necessárias, como nome, telefone e endereço. Há casos de rastreadores que podem ser colocados na mochila das crianças. Aplicativos de celulares podem ser usados com essa finalidade



Piscina e mar

Há crianças que gostam da areia, outras não. Por isso, uma piscina é o ideal para garantir a festa



Tipo de carrinho

Uma opção neutra e sempre segura são os carrinhos mais leves – fáceis de carregar na viagem e que podem ser levados até o portão de embarque. Também podem ser usados como uma cama provisória para um cochilo da tarde



Cadeirinha para carro?

Tem muita gente que não abre mão dela, enquanto muitos acham maluquice carregar um item tão grande para um período de tempo tão pequeno. Se seus planos incluem uma viagem de carro, talvez valha investir num combo cadeirinha/carrinho, para evitar de arrastar peso em dobro



Assistência

Confira se a sua companhia aérea oferece um serviço de assistência. Nem todas têm, mas várias delas auxiliam ao máximo na hora do embarque e na chegada



Mantenha a calma

Se seu filho escolher a pior hora do mundo para ter um ataque de gritos descomunal…respire fundo e simplesmente tente manter a calma



Aproveite!

Planeje com tempo, dedique-se à mala e torne a viagem parte de sua jornada. Apenas lembre-se que tudo vai ficar bem, e que você deve também aproveitar a experiência ao máximo!