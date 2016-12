Redes devem fazer queima no dia 6

SAIBA MAIS Comércio aproveita dia de trocas para lançar promoções

Outras grandes rede de lojas de móveis e departamentos, como Magazine Luiza, Ponto Frio, Lojas Colombo, etc, que realizam as ofertas no primeiro fim de semana do ano, com descontos de até 70% para os produtos, principalmente de mostruário. Embora nenhuma tenha ainda anunciados as datas e descontos, as promoções deevem ser realizadas de 6 a 8 de janeiro. Esta afirmação tem como base a data da convenção coletiva do Sindicato dos Empregados do Comércio de Curitiba e Região Metropolitana (Sindicom), assinada em maio, data-base da categoria.

No acordo, o assunto é tratado na cláusula 32ª, titulada como Datas Promocionais. Nela aparece a data de 8 de janeiro de 2017, como facultativa para que o comércio abra das 10 às 19 horas. Já escondida na cláusula 33ª, titulada com Véspera do Dia das Mães, o texto esclarece que “as empresas poderão abrir os estalebelecimentos nos das 6 e 7 de janeiro de 2017, a partir das 7 horas, para uma promoção especial de vendas.