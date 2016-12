Vem aí o “Hotfriday” do Brasil

No começo de 2017 o Brasil também terá a sua sexta-feira de grandes liquidações e de acordo com seu próprio calendário de datas comemorativas. Para reproduzir no Brasil o mesmo sucesso que acontece com a Black Friday nos EUA, nasce a HotFriday no Brasil, que deve ter seu dia de vendas com descontos na internet no dia 13 de janeiro de 2017.

“A HotFriday será mais do que um momento de grande liquidação e será apoiada por um website que concentrará milhares ofertas num só lugar, criando uma concorrência saudável para atrair consumidores num momento de liquidações que promete oferecer preços realmente baixos e grandes descontos, para derreter os estoques que sobraram do Natal”, diz mensagem dos criadores da data.

Agora os já tradicionais saldões e liquidações que acontecem depois das festas de fim de ano estarão unificados num só lugar. O site oficial www.hotfriday.com.br oferecerá estas ofertas apenas durante sete dias, mas como começará numa sexta-feira, sem dúvida este será o dia mais quente do período, que apresentará as melhores ofertas, por isso o nome HotFriday.

O site abrirá numa sexta-feira, dia 13 de janeiro, à zero hora. Neste momento, há um detalhe importante: as primeiras 12 horas serão destinadas aos usuários cadastrados, ou seja, o site estará aberto exclusivamente para os consumidores que se cadastrarem previamente. Após isso, o site passa a ficar aberto para todo o público até o dia 19 de janeiro.