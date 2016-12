Detran-PR começa a enviar os boletos para pagamento de IPVA

O primeiro vencimento de boletos do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, começam no dia 23 de janeiro para as placas finais 1 e 2. No Estado, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), começa a enviar os boletos a partir desta semana.

A previsão é que pouco mais de R$ 3 bilhões sejam arrecadados pelo Governo do Paraná, um aumento de 5% em relação a 2016. Quem pagar à vista, tem desconto de 3%. O parcelamento pode ser feito em três vezes — janeiro, fevereiro e março.

Para fazer o pagamento é necessário o número do Renavan nos bancos credenciados, como Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento e Sicredi. Outra opção é a GRPR (Guia de Recolhimento do Estado do Paraná) que estará disponível na internet.

Quem tem placa final 1 e 2 tem vencimento no dia 23 de janeiro de 2017. Final 3 e 4, 24 de janeiro. Com final 5 e 6, 25 de janeiro. 7 e 8, no dia 26 de janeiro e com final 9 e 0, dia 27 de janeiro.