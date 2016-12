Governo russo descarta ataque terrorista a avião

Rússia — Um erro do piloto ou uma falha técnica, não o terrorismo, é a causa provável da queda do avião militar da Rússia no domingo no Mar Negro, afirmou o ministro russo dos Transportes, Maxim Sokolov. A Rússia realizou ontem um dia de luto pelas vítimas da tragédia. As autoridades russas informaram que 84 passageiros e oito tripulantes estavam no avião militar Tu-154 que caiu minutos após decolar de Sochi, na Rússia. Aparentemente, ninguém sobreviveu. Entre os passageiros havia mais de 60 cantores de um conhecido coro do Exército russo, nove jornalistas do país e uma médica russa famosa por seu trabalho beneficente em zonas de guerra. O presidente russo, Vladimir Putin, instruiu o primeiro-ministro Dmitry Medvedev a monitorar a comissão que investiga as causas da queda. Mais de 3 mil pessoas trabalhavam nas equipes de resgate com 32 barcos, entre elas cerca de 100 mergulhadores, segundo o Ministério da Defesa. Helicópteros, drones e submersíveis eram usados para ajudar a localizar corpos e destroços. Potentes focos de luz permitiram que as buscas prosseguissem durante a noite. Sokolov disse no domingo que os investigadores trabalham com a hipótese de erro do piloto ou falha técnica.

Fazenda

Argentina — O ministro argentino de Fazenda e Finanças, Alfonso Prat-Gay, renunciou ontem a pedido do presidente Mauricio Macri, segundo informações oficiais. O presidente decidiu reorganizar o ministério, dividindo-o em dois. O chefe de gabinete do governo, Marco Peña, disse em entrevista coletiva que o posto ocupado por Prat-Gay durante pouco mais de um ano será dividido em duas áreas: a da Fazenda, que estará a cargo de Nicolás Dujovne, e a de Finanças, sob o comando de Luis Caputo. Não foi informado quando assumirão. O presidente “pediu a ele a renúncia”, disse o chefe de gabinete.

Covas

Rússia — O Ministério da Defesa russo afirmou ontem que os militares do país encontraram covas coletivas no leste de Alepo, com corpos que apresentavam sinais de tortura e mutilações. Porta-voz militar, o major-general Igor Konashenkov disse em comunicado que os russos encontraram covas com várias dezenas de sírios que sofreram um “massacre” no local. Konashenkov disse que alguns cadáveres estavam mutilados e alguns tinham ferimentos de bala. A Força Aérea russa ajudou o regime do presidente Bashar al-Assad e seus aliados a capturar a maior cidade da Síria, após semanas de cerco.

Tufão

Filipinas — O número de mortos pela passagem de um tufão nas Filipinas subiu para pelo menos seis. O poderoso tufão Nock-Ten atingiu o norte do país e atrapalhou a celebração do Natal, levando mais de 380 mil pessoas a abandonarem as comemorações em casa e a seguir para abrigos de emergência, no país com mais católicos da Ásia. O tufão interrompeu o fornecimento de energia em cinco províncias inteiras do país, devido à queda de postes e árvores. Mais de 300 voos foram cancelados ou remarcados e os serviços ferry, interrompidos. As seis mortes ocorreram nas províncias de Quezon e Albay, a sudeste de Manila.

Fraude

Somália — A Somália decidiu adiar uma eleição presidencial pela quarta vez, em meio a alegações de fraude e intimidação, afirmou uma autoridade eleitoral ontem. A disputa estava marcada para a quarta-feira, mas agora poderia ocorrer em 24 de janeiro. Lideranças nacionais ainda discutem a melhor data. As fontes pediram anonimato, por não estarem autorizadas a conceder entrevistas. Um país no Chifre da África, a Somália sofre com rivalidades entre clãs e também com a ameaça de extremistas islâmicos do grupo Al-Shabab, contrário a uma democracia no estilo ocidental.