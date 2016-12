Mortes caem 30% nas rodovias estaduais do Paraná

Segundo balanço do BPRV, número de feridos em estradas estaduais subiu de 101 para 116 neste ano (foto: Franklin de Freitas)

O número de mortes em acidentes nas rodovias estaduais do Paraná teve queda de 30,7% neste Natal em relação a data em 2015. Segundo balanço divulgado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), das 14 horas da sexta-feira passada, quando começou a Operação do batalhão para o feriado, até as 12 horas de ontem, quando a operação foi encerrada, foram nove óbitos em acidentes. No ano passado o feriado prolongado de Natal contabilizou 13 mortes.

A operação do BPRv para o Natal de 2015 conta da sexta-feira — que no ano passado foi o dia do Natal — até o fim da manhã da segunda-feira. Neste período foram atendidos 84 acidentes. Já neste ano foram 86 (alta de 2,38%). No Natal de 2015 os acidentes deixaram 101 feridos e neste ano 116, 14,8% a mais.

O dia de mais mortes nas rodovias estaduais foi o domingo, com quatro ocorrências registradas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não divulgou o balanço do Natal. Desde o começo do mês ela e outros órgãos municipais, estaduais e federais realizam a Operação Rodovida nas rodovias federais do País todo.

Fiscalização — O BPRv também divulgou que o número de testes de etilômetros, os conhecidos bafômetros, saltaram de 283 em 2015 para 364 neste último feriado (alta de 28,6%). Foram emitidas 1.217 autuações em 2015, e neste ano 1.404, também com alta (15,3%).

Ao longo do feriado deste ano foram registradas 2.500 infrações em imagens de radar. No ano passado foram 4.773. Em 2016 houve, portanto, queda de 47,6%.